Ożywienie nie rozpieści inwestorów

Eksperci banku Goldman Sachs nie mają wątpliwości, że ścieżka ożywienia gospodarki amerykańskiej będzie wyboista

Po zrewidowaniu danych okazało się, że PKB Stanów Zjednoczonych w II kwartale 2020 r. skurczył się o 31,7 proc. w ujęciu annualizowanym. Wcześniej oszacowano spadek na 32,9 proc. To historyczny rekord tempa, w jakim spadła największa gospodarka globu. Zdaniem ekspertów Goldman Sachs w II kwartale dojdzie do odbicia o 26,5 proc., licząc kwartał do kwartału, a ożywienie będzie kontynuowane w kolejnych miesiącach. Napędzać je będzie znacznie szybsza poprawa kondycji rynku pracy niż w poprzednich recesjach. Przed końcem roku stopa bezrobocia spadnie do 9 proc., by na koniec 2021 r. sięgnąć 6,5 proc.