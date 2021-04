Ożywienie w eurolandzie mocno przyspieszyło

Najnowsze wskaźniki makroekonomiczne sugerują, że ożywienie gospodarcze w strefie euro ma większy impet niż wcześniej zakładano. Pozytywnie szczególnie zaskoczył sektor usług, który nieoczekiwanie powrócił na ścieżkę wzrostu.

Wstępny odczyt wskaźnika PMI dla usług wyniósł w kwietniu 2021 r. 50,3 pkt przebijając poziom odgradzający rozwój od kurczenia się danego segmentu. W marcu miał on wartość 49,6 pkt. Tymczasem mediana prognoz zakładała spadek wskaźnika do 49,1 pkt.

Chociaż sektor usług nadal był mocno dotknięty środkami blokującymi, powrócił do wzrostu, ponieważ firmy dostosowują się do życia z wirusem i przygotowują się na lepsze czasy – stwierdził Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit, firmy opracowującej wskaźniki PMI.

Dobrą passę kontynuował również sektor produkcyjny, a kwiecień stoi pod znakiem najwyższej w historii (od 1997 r. kiedy dane są archiwizowane) aktywności wytwórczej przedsiębiorstw w eurolandzie. Wskaźnik PMI dla produkcji wzrósł do 63,3 pkt z 62,5 pkt w marcu przebijając prognozę na poziomie 60,2 pkt.

W rezultacie wskaźnik PMI composite znalazł się na najwyższym poziomie od dziewięciu miesięcy osiągając pułap 53,7 pkt wobec 53,2 pkt w marcu.

Nadzieje, że programy szczepień przyspieszają i pozwalają na powrót do jakiejś formy normalności, wzbudziły optymizm co do nadchodzącego roku.

Złożony indeks przyszłej produkcji wzrósł do 68,8 pkt z 67,9 pkt w marcu, osiągając najwyższą wartość od czasu, gdy IHS Markit zaczął zbierać dane w lipcu 2012 r.