Spółka giełdowego producenta żywności chce zainwestować ponad 100 mln zł w zwiększenie mocy i własne źródła energii – w tym biogazownię. Dostała ulgę podatkową.

Notowany na GPW Pamapol, producent m.in. dań gotowych, uzyskał pierwszą w swej wieloletniej historii decyzję strefową, wydaną na 12 lat. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) przyznała jego spółce zależnej – Warmińskim Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie (WZPOW) – pomoc publiczną w postaci ulg w podatku dochodowym do 35,99 mln zł. Wśród warunków jest zainwestowanie przynajmniej 79,1 mln zł, a maksymalnie 102,8 mln zł.

– Dopiero teraz mamy plan inwestycyjny przekraczający wartość wymaganą w PSSE w Kwidzynie, czyli 60 mln zł. Po przejęciu zakładu w 2005 r. przygotowaliśmy kilkuletni program o wartości ponad 30 mln zł. W latach 2010-17 zmniejszyliśmy nakłady, a od 2018 r. inwestujemy ponad 10 mln zł rocznie. W kolejnych latach wydamy więcej. Decyzja strefowa przewiduje ulgę dla 130 proc. zadeklarowanej kwoty inwestycji – stąd 102,8 mln zł maksymalnych kosztów – i wierzę, że wykorzystamy całą pulę – komentuje Krzysztof Półgrabia, prezes WZPOW Kwidzyn i wiceprezes Pamapolu.

Nowe etaty w przygotowaniu: WZPOW Kwidzyn, którymi kieruje Krzysztof Półgrabia, zapewniają, że znacznie przekroczą wymóg zatrudnienia 39 pracowników, zawarty w decyzji dotyczącej nowych inwestycji. materiały prasowe

Większa produkcja i własna energia

Firma chce podzielić nakłady mniej więcej po połowie na istniejący zakład i nową lokalizację. W obecnej fabryce zamontuje nowoczesne urządzenia (m.in. do sortowania i detekcji), by podwyższyć i ustabilizować jakość produkcji, oraz zwiększy moce, żeby zaspokoić popyt – zwłaszcza z rynków zagranicznych - już teraz przekraczający możliwości spółki.

– W ciągu czterech lat niemal podwoiliśmy skup warzyw do przetwórstwa, do 75 tys. ton, a w nowym programie dążymy do 100 tys. ton. Naszym podstawowym asortymentem jest groszek, ale duży udział mają też m.in. fasola szparagowa, kukurydza cukrowa oraz warzywa okopowe i kapustne – informuje Krzysztof Półgrabia.

Firma przeprowadzi też wymianę maszyn wynikającą z Zielonego Ładu i mającą na celu ograniczenie zużycia mediów. Podaje, że w ciągu czterech lat obniżyła zużycie energii na jednostkę produktu o prawie 40 proc., wody o 20 proc., a pary technologicznej o 15 proc. Dzięki nowym inwestycjom zmniejszy zapotrzebowanie na prąd o kolejne 10 proc., a w przypadku wody znacznie bardziej.

– Ponadto zamierzamy samodzielnie zaspokajać z odnawialnych źródeł energii ponad 40 proc. naszego obecnego zapotrzebowania na prąd, które wynosi 24 tys. MWh rocznie. Chcemy zwiększyć produkcję przy utrzymaniu poziomu zużycia energii. W skali roku 2 tys. MW będzie pochodzić z paneli fotowoltaicznych, a 8 tys. z innego źródła, produkującego energię przez cały rok – mówi Krzysztof Półgrabia.

Biogazownia i pakownia z magazynem

Spółka rozgląda się już też za kupnem gruntu w nowej lokalizacji. Planuje tam zbudować biogazownię o mocy 1 MW i rocznej produkcji 8 tys. MWh, w której będzie utylizować wszystkie produkowane odpady warzywne.

– Unikniemy obecnie ponoszonych kosztów utylizacji odpadów, pozyskamy prąd eko i ciepło, a dzięki temu przyczynimy się do ochrony środowiska – wyjaśnia szef WZPOW.

W sąsiedztwie biogazowni firma postawi nową pakownię warzyw mrożonych wraz z magazynem.

– W obecnym zakładzie w Kwidzynie mamy ok. 20 tys. miejsc paletowych [tak spółka mierzy powierzchnię - red.] do składowania, podobnie jak w chłodni zakupionej w Grudziądzu. Nowa będzie większa i docelowo przejmie rolę grudziądzkiej – tłumaczy Krzysztof Półgrabia.

Sześć lat na działania

Poza własnym kapitałem WZPOW wykorzystają do sfinansowania inwestycji pożyczki z NFOŚ i kredyty bankowe. Nie wykluczają też pozyskania pieniędzy z innych źródeł.

– Podpisaliśmy już umowę na dostawę tunelu zamrażalniczego o mocy dwukrotnie większejod obecnego, 16-letniego, przy dużo mniejszej energochłonności. Ważnym elementem planu inwestycyjnego będzie zakup największej w Polsce linii do przerobu groszku. Cały program w obu lokalizacjach chcemy zrealizować w sześć lat, licząc od września – mówi Krzysztof Półgrabia.