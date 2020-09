Pandemia pomogła producentowi masła Lurpak

Arla Foods amba, największy skandynawski producent nabiału poinformował o wzroście zysku w pierwszym półroczu o 34 proc.

Duńska firma zwiększyła zysk do 163 mln EUR dzięki gromadzeniu zapasów przez klientów w czasie pandemii. Ujawniła, że w Wielkiej Brytanii, która jest największym rynkiem masła Lurpak, popyt na nie wzrósł o ponad 20 proc. Ogólnie Arla zwiększyła sprzedaż w pierwszym półroczu o 3 proc. do 5,38 mld EUR, a EBIT o 25 proc. do 218 mln EUR. Spółka podtrzymała prognozę sprzedaży w całym roku w przedziale 10,4-10,8 mld EUR.