Panetta: EBC musi przygotować się do emisji cyfrowego euro

Fabio Panetta, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego uważa, że instytucja kierująca polityką monetarną w eurolandzie powinna przygotować się do emisji cyfrowego euro jako uzupełnienia banknotów, donosi Reuters.

Powinniśmy być gotowi do wydania cyfrowego euro, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oznacza to, że już musimy się do tego przygotować – podkreślił Panetta.