Przedstawiciele państw G-7 osiągnęli w sobotę porozumienie w sprawie opodatkowania największych międzynarodowych firm, jak Google, Apple czy Amazon, donosi Reuters.

- Ministrowie finansów G-7 osiągnęli historyczne porozumienie w sprawie reformy globalnego systemu podatkowego aby lepiej pasował do globalnej ery cyfrowej – powiedział brytyjski minister finansów Rishi Sunak, który przewodniczył dwudniowym obradom w Londynie.

fot. Bloomberg Andy Rain

Przedstawiciele największych gospodarek świata uzgodnili wprowadzenie minimalnej globalnej stawki opodatkowania dla firm osiągających co najmniej 10 proc. marży zysku, wynoszącej 15 proc., a także to, aby firmy płaciły większy podatek w krajach gdzie prowadzą działalność.

Reuters zwraca uwagę, że ustalenia G-7 muszą uzyskać szerszą akceptację, na początek podczas spotkania G-20 w przyszłym miesiącu w Wenecji. Agencja zauważa, że uchwalone minimum 15 proc. podatku to więcej niż wynosi on obecnie w niektórych krajach, np. w Irlandii, ale mniej niż dotychczasowa minimalna wysokość podatku w G-7. Reuters donosi także, że minister finansów Francji Bruno Le Maire zasygnalizował iż będzie walczył o wyższą stawkę, a szef finansów Niemiec Olaf Scholz oświadczył, że decyzja G-7 to „zła wiadomość dla rajów podatkowych na świecie”.