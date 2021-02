Patent chroni i zarabia na siebie

Ochrona własności intelektualnej zwiększa wskaźnik przychody na pracownika i podnosi płace w firmach.

W Europie blisko sześć na dziesięć dużych przedsiębiorstw chroni swoje biznesy i produkty patentem, zarejestrowanym wzorem lub znakiem towarowym. W małych i średnich przedsiębiorstwach wskaźnik ten wynosi 9 proc. W Polsce natomiast prawem własności intelektualnej zabezpiecza się 10,1 proc. firm z sektora MŚP – wynika ze sprawozdania opublikowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Europejski Urząd Patentowy (EPO).

Instytucje, opierając się na danych uzyskanych z wewnętrznych analiz ekonomicznych, zachęcają przedsiębiorców do podnoszenia poziomu prawnego zabezpieczenia dóbr. EUIPO i EPO wykazały, że w firmach będących właścicielami minimum jednego z trzech praw własności intelektualnej przychody na pracownika są wyższe o 20 proc. w porównaniu do spółek, które o ochronę w tym zakresie nie dbają. Biorąc pod uwagę posiadanie jedynie patentów, wskaźnik ten jest wyższy nawet o 36 proc., dodatkowo płace w firmach wzrastają o 53 proc. Dla zarejestrowanych wzorów przemysłowych to odpowiednio 32 i 30 proc., a dla znaków towarowych - 21 i 17 proc.

Natomiast MŚP, które w swojej strategii rozwoju uwzględniły pozyskanie i utrzymanie jednocześnie patentów i znaków towarowych, mają dochody większe o 75 proc.

Biznes pod parasolem ochronnym (analiza EUIPO i EPO)