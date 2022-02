PayPal tanieje o prawie 20 proc.

Otwieranie się gospodarek na świecie, oznaczające powrót klientów do tradycyjnych sklepów, negatywnie wpływa na popyt na obsługę internetowych transakcji za pośrednictwem PayPal, informuje Bloomberg.

Amerykańska spółka poinformowała, że w czwartym kwartale obsłużone przez nią płatności miały wartość 339,5 mld USD. Choć to wzrost o 23 proc., to jest najniższy od dwóch lat i niższy od oczekiwań rynkowych. Przychody PayPal wyniosły 6,9 mld USD. Ich wzrost o 13 proc. jest najmniejszy od dwóch lat. Zysk spadł w czwartym kwartale do 801 mln USD wobec 1,57 mld USD rok wcześniej. Spółka prognozuje, że w tym roku pozyska 15-20 mln nowych klientów. W 2021 roku dodała ich 49 mln.