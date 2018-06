PBdosłuchania (Odc. 50): THE BEST OF

Dokładnie rok temu rozpoczęliśmy przygotowywać dla Państwa podcast Puls Biznesu do słuchania. Z okazji 50 wydania no i 160 tys odsłuchań audycji zebrałem najciekawsze, najpopularniejsze rozmowy nagrane przez naszą redakcję.

Zaczniemy od prawdziwego hitu, czyli inwestowania w złoto. O właściwym traktowaniu tego kruszcu i jego zawartości w swym portfelu opowie Krzysztof Kolany, analityk bankier.pl



Oprócz złota tym, co rozpalało umysły inwestorów w ostatnim roku były kryptowaluty. Jak rozsądnie na nich zarabiać, a może tracić, opowie Bartosz Pawłowski, dyrektor inwestycyjny Domu Maklerskiego mBanku.



Kryptowaluty to oczywiście technologia blockchain. Jej zawiłości, ale przede wszystkim możliwości biznesowego wykorzystania wyjaśni Bartosz Dobrowolski, ekspert w branży proptech.



Jeżeli mowa o technologiach, to warto opowiedzieć również o cyfrowym bezpieczeństwie Polaków. Czy jest się czego bać? Na to pytanie odpowie Anna Streżyńska, byłą minister cyfryzacji.



Z informatyką związany jest również Janusz Filipak, założyciel firmy COMARCH. Ale w rozmowie z Grzegorzem Nawackim opowie o sporcie, a dokładnie o inwestowaniu w klub Cracovia, którego również jest właścicielem.



Ale wróćmy do nieco mniejszych pieniędzy. Kolejna rozmowa dotyczyć będzie największych błędów jakie my, Polacy, popełniamy w oszczędzaniu. Wskaże je Michał Szafrański, autor bloga Jak oszczędzać pieniądze?



Od oszczędzania przejdziemy do podatków. Profesor Robert Gwiazdowski błyskotliwie objaśni skąd się wziął PIT, kto przestrzegał Polskę przed jego wprowadzaniem i czym można go zastąpić.



No dobrze, zdradzę, że podatek dochodowy od osób fizycznych wymyślono w Wielkiej Brytanii i tam się przeniesiemy w kolejnej rozmowie. Paul McNamara, zarządzający jednym z największych funduszy inwestycyjnych opowie jak londyńskie City szykuje się na Brexit, kto się pakuje i czy desant finansistów dotrze nad Wisłę.



Z Londynu przeniesiemy się jeszcze do Chin, a dokładnie za stół negocjacyjny. Garść tricków i przednich anegdot z tej dziedziny przedstawi Bartosz Ziółek.



Na koniec coś dla szefów ze zmęczonymi pracownikami. Joanna Malinowska-Parzydło, specjalistka w zakresie HR opowie jak motywować, gdy kasa nie wystarcza.



To jest jubileuszowy Puls Biznesu do słuchania, przed mikrofonem Marcin Dobrowolski, zapraszam na program.