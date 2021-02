Producent napojów i przekąsek poinformował w czwartek, że spodziewa się wzrostu przychodów w 2021 roku. PepsiCo ma nadzieję, że konsumenci powrócą do stylu życia sprzed pandemii, gdy obostrzenia zostaną zniesione, a szczepienia przeciwko COVID-19 rozpowszechnią się, pisze Reuters.

Koncern przewyższył również szacunki Wall Street dotyczące przychodów w czwartym kwartale 2020 roku, ponieważ druga runda blokad pobudziła popyt na produkty takich marek jak Tostitos, Cheetos i Gatorade, które są bardziej dostosowane do konsumpcji w domu.

Przychody netto PepsiCo w okresie od października do grudnia 2020 roku wzrosły o 8,8 proc. do 22,46 mld USD. Analitycy ankietowani przez Refinitiv szacowali, że będzie to 21,8 mld USD.

Przychody spółki zależnej Frito-Lay ze sprzedaży przekąsek wzrosły w Ameryce Północnej o 5 proc. Sprzedaż napojów zwiększyła się z kolei o 5,5 proc.

Koncern podał w czwartek, że ​​spodziewa się jednocyfrowego wzrostu rocznych przychodów organicznych i wysokiego jednocyfrowego wzrostu skorygowanych zysków w 2021 roku. Spółka ogłosiła również, że roczna dywidenda, którą planuje wypłacić w czerwcu, będzie wyższa o 5 proc.