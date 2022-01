PGE wnioskuje do Skarbu Państwa o objęcie nowych akcji za co najmniej 1,835 mld zł

PGE złożyła do Prezesa Rady Ministrów wniosek o objęcie przez Skarb Państwa akcji planowanej nowej serii o wartości co najmniej 1,835 mld zł, co, która zapewni utrzymanie dotychczasowego udziału państwa, czyli 57,39 proc. - poinformowała w środę spółka.

Wojciech Dąbrowski, prezes PGEMarek Wiśniewski, Puls Biznesu