PGNiG kupiło dodatkowe 10 proc. udziałów w norweskim złożu Duva

PGNiG Upstream Norway zawarł z Pandion Energy umowę zakupu dodatkowych 10 proc. udziałów w licencjach obejmujących norweskie złoże Duva na Morzu Północnym - podało w czwartek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dodano, że udział spółki w licencjach na złożu wzrósł do 30 proc.

W komunikacie zaznaczono, że umowa podlega zatwierdzeniu przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii. Spółka oceniła, że procedura administracyjna może potrwać ok. 3-4 miesięcy.



"Zwiększenie udziałów w złożu, które jest bliskie rozpoczęcia produkcji, przybliża nas do osiągnięcia celu, jakim jest realizacja strategii w zakresie wydobycia gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym" – powiedział cytowany w komunikacie prezes PGNiG Piotr Woźniak.



Spółka podała, że zakup licencji jest elementem strategii grupy na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r.



"Po nabyciu dodatkowych udziałów, średnie wydobycie gazu ziemnego z tego złoża przez PGNiG przez pierwsze pięć lat działania gazociągu Baltic Pipe w latach 2023-2028 oszacowaliśmy na ok. 0,2 mld m sześc. rocznie" – dodał prezes PGNiG.



Dodatkowe 10 proc. udziałów w licencjach PL636 i PL636B obejmujących złoże Duva na Morzu Północnym PGNiG kupiło od spółki Pandion Energy. Wcześniej, 12 lipca br. PGNiG Upstream Norway zawarł umowę zakupu 20 proc. udziałów w tym złożu od firmy Wellesley Petroleum. Wartości transakcji nie ujawniono. Podawano, że rozpoczęcie produkcji planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku. Pozostałymi udziałowcami w koncesjach są firmy Neptune Energy Norge (Norwegia), która pełni rolę operatora, oraz Idemitsu Petroleum Norge (Japonia).



Spółka poinformowała, że obecnie PGNiG Upstream Norway posiada udziały w 27 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie jest operatorem na czterech z nich.



Duva jest złożem gazowo-ropnym odkrytym w 2016 roku. Leży w obrębie koncesji PL636 i PL636B na Morzu Północnym, ok. 140 km na północ od norweskiego miasta Bergen. Według danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego zasobność złoża wynosi 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (w tym ok. 8,4 mld m sześc. gazu ziemnego).



W czerwcu 2019 roku norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii zaakceptowało plan zagospodarowania złoża. Zostaną na nim wykonane trzy odwierty eksploatacyjne – dwa z nich będą produkowały ropę naftową, a jeden – gaz ziemny. Plan zagospodarowania umożliwia wykonanie dodatkowego odwiertu do produkcji ropy. Po rozpoczęciu eksploatacji planowanej na przełomie 2020 i 2021 roku maksymalna roczna produkcja ze złoża w początkowym okresie ma wynieść ok. 30 tys. boe.