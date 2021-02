Piotr Wiśniewski może być wolny

Sąd pozwolił, by pięciu podejrzanych w aferze funduszy W Investments opuściło areszt po wpłaceniu 12 mln zł. Prokuratura odwoła się od tej decyzji.

Na początku marca miną dwa lata od głośnych zatrzymań 11 osób, związanych z czterema funduszami W Investments (WI), z których prawie 2 tys. osób nie może wypłacić blisko 0,5 mld zł. Pięciu podejrzanych, m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przebywa do dziś w areszcie, ale to się może zmienić. Sąd Apelacyjny w Łodzi zdecydował właśnie, że będą mogli wyjść na wolność po wpłaceniu łącznie 12 mln zł poręczenia majątkowego.

Szlaban śledczych

Największą kaucję, aż 8 mln zł, sąd ustanowił dla Piotra Wiśniewskiego, twórcy i byłego większościowego akcjonariusza Domu Maklerskiego WI (DMWI), który zarządzał funduszami WI do 2016 r. To właśnie ten znany biznesmen oskarżony jest o kierowanie gangiem, który - zdaniem prokuratury - oszukał ponad 2 tys. inwestorów na 600 mln zł i wyrządził czterem funduszom WI (Inwestycje Rolne, Lasy Polskie, Inwestycje Selektywne i Vivante) szkodę na co najmniej 90 mln zł.

Tadeusz P., były członek rady nadzorczej DM WI delegowany do zarządu spółki, miałby wpłacić 2 mln zł poręczenia, Beniamin F., jeden z pośrednich właścicieli spółki Meridian Fund Management (MFM), która w 2016 r. przejęła zarządzanie funduszami WI – 1 mln zł, a Adam Sz., były członek rady nadzorczej DMWI, oraz Piotr K., prezes spółek portfelowych funduszy WI – po 0,5 mln zł.

Całą piątkę podejrzanych sąd objął dozorem policyjnym. Zakazał im też kontaktowania się z innymi podejrzanymi i świadkami oraz zabronił opuszczania kraju i odebrał paszporty. Do decyzji o tzw. areszcie kaucyjnym (czyli takim, który może być zniesiony po wpłaceniu kaucji) sprzeciw wniosła jednak Prokuratura Regionalna w Łodzi. To oznacza, że do momentu rozpoznania jej zażalenia piątka podejrzanych pozostanie w areszcie.

Z otwartą przyłbicą: Prokuratura zarzuca Piotrowi Wiśniewskiemu popełnienie bardzo poważnych przestępstw. Biznesmen twierdzi, że jest niewinny i zgadza się na podawanie pełnych danych osobowych oraz publikację wizerunku. Marek Wiśniewski

Poszukiwani i koronny

Nie pierwszy raz sąd decyduje o możliwości wyjścia na wolność głównych podejrzanych w sprawie WI. Z podobnym orzeczeniem aresztu kaucyjnego mieliśmy do czynienia rok temu. Wtedy jednak decyzja dotyczyła sześciu osób, a łączna kwota poręczeń majątkowych sięgała 17 mln zł. Po zażaleniu prokuratury sąd w przypadku trzech osób (w tym Piotra Wiśniewskiego) zmienił jednak areszt kaucyjny na bezwzględny, a z pozostałej trójki na wpłatę kaucji (2 mln zł) zdecydował się tylko Michał M., były wiceprezes DM WI, a potem prezes MFM.

Oprócz niego na wolności jest też Piotr S., były wiceprezes i prezes DMWI, który decyzją prokuratora za kaucją 1 mln zł wyszedł na wolność już w sierpniu 2019 r. Dwaj kolejni członkowie domniemanego gangu - związani z MFM Artur J. i Daniel B. - są natomiast poszukiwani listami gończymi, ale wciąż pozostają nieuchwytni.

Z uroków wolności cały czas korzysta też M.K., ostatni z kluczowych podejrzanych zamieszanych w aferę, który od końca 2018 r. jest świadkiem koronnym w tej sprawie. To właśnie zeznania M.K., byłego prezesa, a potem szefa rady nadzorczej MFM, obciążające byłych współpracowników, a także ustalenia Komisji Nadzoru Finansowego są głównymi dowodami w sprawie czterech funduszy WI.

Oprócz udziału w gangu przedstawione przez śledczych zarzuty dotyczą działania na szkodę funduszy i ich spółek portfelowych oraz prania pieniędzy pochodzących z dwóch podejrzanych transakcji. Pierwsza to nierozliczona do końca i sfinansowana pieniędzmi z funduszy WI sprzedaż MFM cypryjskiej firmie Vapour Management, a druga – niekorzystny zakup przez jeden z funduszy WI akcji również cypryjskiej spółki Winterfox, działającej w branży pożyczkowej.