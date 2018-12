Pizzaportal.pl wjechał do galerii

E-serwis do zamawiania jedzenia podstawia flotę centrom handlowym. Chce skrócić czas dostawy, bo to klucz do sukcesu.

— Centra handlowe przeszły pierwszą rewolucję cyfrową, która dotyczyła rynku modowego i przenoszenia się handlu stacjonarnego do internetu. Teraz ważne jest, by uczestniczyły w drugiej fazie tej rewolucji, czyli przenoszeniu się do internetu gastronomii i handlu żywnością — mówi Bartosz Sala, prezes Pizzaportal.pl Zobacz więcej WSPARCIE GIGANTA: Pizzaportal.pl, której prezesem jest Bartosz Sala, zyskała w zeszłym roku branżowego inwestora — AmRest, czyli giganta zarządzającego m.in. w Polsce restauracjami KFC, Burger King i kawiarniami Starbucks. Fot. GK Podaje, że globalny rynek dostaw jedzenia online ma rosnąć rocznie o ponad 15,5 proc., podczas gdy w tym samym czasie wartość rynku retail, a więc handlu detalicznego, będzie się zwiększać o 3,5 proc. Zarządzana przez niego spółka zaczęła ściśle współpracować z galeriami handlowymi — dostarcza flotę kurierów, którzy są w stanie odbierać zamówienia z każdej ze znajdujących się tam restauracji. — Działamy w tym modelu już w kilku galeriach handlowych we Wrocławiu. W pierwszym kwartale przyszłego roku zaczniemy realizować dostawy również w Warszawie, później dołączą Kraków, Trójmiasto i Poznań. Jesteśmy przekonani, że zbudowanie własnej, skoncentrowanej floty dostawców da nam ogromną przewagę — szczególnie w walce o czas dostarczenia posiłku, który jest kluczowy dla klientów — mówi Bartosz Sala. Paweł Aksamit, prezes Stavy, które specjalizuje się w dostawach jedzenia, przyznaje, że to bardzo efektywne rozwiązanie. — Model obsługiwania wszystkich restauracji w danej galerii jest nowy na polskim rynku i brzmi ciekawie. Gdy dużo dostaw wyjeżdża z jednego miejsca, można znacznie lepiej zarządzać kosztami, ale też czasem realizacji. Galerie handlowe są jednak zbudowane tak, żeby droga z parkingu do strefy restauracyjnej prowadziła przez cały obiekt — zauważa Paweł Aksamit. Z badań Pizzaportal.pl wynika, że punktualność dostaw to druga (po jakości jedzenia) wśród najważniejszych kwestii wskazywanych przez respondentów przy zamawianiu na wynos. Kluczowy jest czas dostawy do 30 minut — wtedy klienci zamawiają 2,5 razy częściej. Według danych firmy, wartość dostaw jedzenia zamawianego online to w Polsce 100-130 mln EUR, czyli 7-9 proc. wartości całego rynku dowozu posiłków. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii ten udział wynosi 40 proc. Zdaniem Bartosza Sali, w Polsce ten wskaźnik będzie się zwiększał. E-zmiany dodatkowo napędzają niedziele bez handlu, których od przyszłego roku będzie jeszcze więcej. Pizzyportal.pl zyskuje na nich około 70 proc. — Dla restauracji w galeriach handlowych rozwój dostaw jedzenia to szansa na skompensowanie części utraconych obrotów, jednak nawet bez tego rynek dowozów szybko rośnie. Wciąż za zdecydowaną większość zamówień odpowiada telefon, ale grupa klientów zamawiających online cały czas się zwiększa — twierdzi Paweł Aksamit. © Ⓟ Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Michalina Szczepańska