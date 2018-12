PKN Orlen jest na wstępnym etapie analiz potencjalnej transakcji z Ruchem - poinformował Robert Śleszyński, dyrektor departamentu M&A w PKN Orlen. Na tym etapie płocki koncern nie chce udzielać więcej informacji.

"To bardzo wstępny etap procesu i nie możemy go komentować. Na razie analizujemy sytuację pod kątem potencjalnych korzyści, udziałów rynkowych, itd." - powiedział Śleszyński podczas piątkowej telekonferencji z analitykami.



Z nieoficjalnych informacji PAP Biznes z ostatniej niedzieli, potwierdzonych przez przedstawicieli Alior Banku i Ruchu wynika, że rada wierzycieli Ruchu, w której są m.in. wydawcy prasy, jest przychylna przygotowanemu przez PKN Orlen i Alior Bank planowi restrukturyzacji, który ma umożliwić Ruchowi prowadzenie dalszej działalności operacyjnej.



Jak podało źródło PAP Biznes, Orlen chce wykorzystać sieć dystrybucyjną Ruchu do sprzedaży towarów z kategorii FMCG.



Obecnie sieć własna Ruchu składa się z 1800 punktów zapewniających roczny obrót w wysokości około 870 mln zł. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys. punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln zł. Ruch posiada 13 centrów logistycznych i 1 magazyn centralny.



Ruch złożył 31 sierpnia w sądzie wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) w celu zawarcia układu częściowego.