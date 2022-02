PKO BP: wnioski o mediacje obejmują 25 proc. umów kredytów frankowych spełniających kryteria banku

„Cieszymy się, że program ugód uruchomiony przez bank 4 miesiące temu przynosi wymierne rezultaty przede wszystkim dla naszych klientów zdejmując z nich ryzyko kursowe. Systematycznie rośnie liczba wniosków o mediację – dziś obejmują ponad 25 proc. umów frankowych, które spełniają warunki skorzystania z programu. Uzgodnienie i akceptacja przez obie strony warunków ugody to zazwyczaj jedno spotkanie mediacyjne” – podano w środowej informacji prasowej banku PKO BP.

Stwierdzono w niej, że cały proces zawierania ugód dotyczących konwersji kredytów frankowych na złotowe, w tym spotkania mediacyjne, odbywa się zdalnie, a kredytobiorcy w oddziale pojawiają się tylko raz – w momencie podpisania ugody.

„Prawie 90 proc. kredytobiorców złożyło swoje wnioski o mediację poprzez serwis transakcyjny iPKO, co jest potwierdzeniem, że klienci chętniej korzystają z kanałów zdalnych. Uzgodnienie i akceptacja warunków przez obie strony odbywa się najczęściej podczas jednego spotkania mediacyjnego, które trwa około godziny. Rozwiązanie przygotowane przez bank pozwala na zawarcie ugody w krótszym czasie niż w przypadku rozstrzygnięć przed sądami powszechnymi" - podał bank.

Dodał, że proces ugodowy, od złożenia wniosku przez kredytobiorcę do podpisania ugody w oddziale, trwa średnio 49 dni – najkrótszy proces zakończył się w 14 dni.

Bank podał także, że przed Sądem Polubownym przy KNF czeka kolejne 5,5 tys. wniosków klientów o mediację.

Według informacji przesłanych wcześniej PAP przez PKO BP, dotychczas klienci tego banku złożyli ponad 22 tys. wniosków o mediację. Ponad 7,5 tys. spraw zakończyło się podpisaniem ugody, w kolejnych ponad 1,7 tys. mediacje zakończyły się pozytywnie i oczekują na podpisanie ugody. Bank informował, że podpisaniem ugody kończy się 80 proc. mediacji.

Zgodnie z kryteriami PKO BP, można zawrzeć ugodę w sprawie kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe; nie dotyczy to więc np. kredytów konsolidacyjnych.

Pod koniec 2020 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód pozasądowych. Konkretne warunki ugód wypracował m.in. bank PKO BP. Pod koniec maja ub.r. rada nadzorcza tego banku zaakceptowała, by proponowane ugody traktowały kredyty udzielone we frankach szwajcarskich w taki sposób, jakby od momentu udzielenia były one kredytami złotowymi oprocentowanymi stopą procentową opartą na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M powiększonym o marżę i spłacanymi w złotych.

KNF przeprowadziła wyliczenia, których wyniki pomocniczo mogą być wykorzystane w procesie zawierania ugody dotyczącej walutowego kredytu mieszkaniowego, zgodnej z propozycją Przewodniczącego KNF.

Według KNF marża ponad WIBOR jest wyliczana na podstawie wartości tworzących szeregi czasowe publikowane przez Narodowy Bank Polski oraz wartości średnie Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR publikowane przez administratora wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR.

W PKO BP Skarb Państwa ma 29,43 proc. udziału w kapitale zakładowym.