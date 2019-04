PKO BP: zdolności dywidendowe mogą wzrosnąć ponad obecne 50 proc.

Wypłata w 2020 r. dywidendy z niepodzielonej części zysku za 2018 r. mogłaby oznaczać, że w perspektywie kolejnego roku zdolność do wypłaty dywidendy wzrośnie ponad obecne 50 proc. - poinformowało PKO BP. Dodano, że zdolność do wypłaty dywidendy jest jednym z celów strategii banku.

"Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu banku dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2018 roku. Rekomendacja przewiduje, aby wypłacić akcjonariuszom 1,66 mld zł dywidendy oraz aby pozostawić część zysku w kwocie 1,67 mld zł niepodzieloną" - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.



Jak wskazano, "dzięki pozostawieniu połowy zysku niepodzielonego akcjonariusze zachowają prawo do wykorzystania go do wypłat dywidendy w następnych latach". "Co do zasady jest to więc odroczenie w czasie wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za 2018 rok" - napisano.



Propozycja zarządu przewiduje przeznaczenie na dywidendę 49,8 proc. zysku za 2018 rok, co daje 1,33 zł brutto na akcję. Jak dodano, jest ona zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, która potwierdziła, że PKO Bank Polski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wysokości do 50 proc. zysku za ubiegły rok.



"Wypłata w 2020 roku dywidendy z niepodzielonej części zysku za 2018 rok mogłaby oznaczać, że w perspektywie kolejnego roku zdolności dywidendowe banku wzrosną ponad obecne 50 proc. Propozycja podziału zysku za 2018 rok jest spójna z polityką dywidendową banku i jednocześnie pozwala na dalszy dynamiczny rozwój PKO Banku Polskiego przy zachowaniu bardzo bezpiecznych poziomów miar adekwatności kapitałowej" - czytamy.



Bank zaznaczył, że ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2018 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.



"Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego dokonała oceny rekomendacji zarządu banku dotyczącej podziału zysku za 2018 rok i pozytywnie ją zaopiniowała. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą akcjonariusze banku podczas WZA, które powinno zostać zwołane najpóźniej do końca czerwca. Jeśli zaakceptują oni zaproponowany podział, to zostanie im wypłacona dywidenda w wysokości 1,33 zł na akcję z zysku za 2018 rok, a na kolejnym WZA będą mogli ponownie decydować o przeznaczeniu niepodzielonej w tym roku połowy zysku" – powiedział cytowany w komunikacie przewodniczący RN PKO BP Piotr Sadownik.



Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło zaznaczył, że intencją banku jest zachowanie zdolności do regularnego dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. "Dzięki pozostawieniu połowy zysku niepodzielonego, akcjonariusze zyskają większą elastyczność w zakresie kształtowania polityki dywidendowej w następnych latach" - powiedział cytowany w komunikacie Jagiełło.



PKO Bank Polski na koniec 2018 r. uzyskał zysk netto w wysokości 3,74 mld zł, a wartość aktywów sięgnęła ponad 324 mld zł.