PKP chcą zbudować terminal za 150 mln zł

Polskie Koleje Państwowe planują budowę intermodalnego terminalu kolejowego w Skarżysku Kamiennej, poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Dodał, że PKP S.A. przekazały samorządowi województwa wstępne koncepcje jego budowy. Terminal powstanie na powierzchni 60 tys. metrów kwadratowych, w miejscu istniejącego kolejowego węzła towarowego.



Według wstępnych założeń będzie tam można składować 6 tys. kontenerów. Koszt inwestycji oszacowano na 150 mln zł. Głównym celem inwestycji jest usprawnienie transportu pomiędzy portami nad Bałtykiem i resztą kraju. Terminal będzie obsługiwany przez dwie suwnice bramowe i pojazdy, które pomogą przeładować kontenery z samochodów na tory i odwrotnie.



Bętkowski przyznał, że cieszy się z lokalizacji tej inwestycji. "Skarżysko Kamienna, przez które przebiega linia kolejowa numer 8 i droga ekspresowa numer 7, wpisuje się w europejskie szlaki komunikacyjne. Skarżysko znajduje się na trasie tzw. korytarza bursztynowego od Adriatyku do naszego wybrzeża" – powiedział.



"Inwestycja musi być oparta o wysiłek wielu stron, dlatego deklaruję jako marszałek województwa, że jeśli PKP będzie potrzebowała wsparcia samorządu, to będziemy czynić takie działania. Zwracam się też do samorządu powiatu oraz miasta Skarżyska, ponieważ do tego terminalu trzeba będzie dojechać. Potrzebne są ścieżki dojazdowe, które połączą go z +ekspresówką+ oraz drogą nr 42" - dodał marszałek.



Bętkowski zapowiedział, że budowa terminalu będzie wpisana do strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego. Zaznaczył, że inwestycja może wpłynąć na pobudzenie gospodarki regionu, a w szczególności północnej części województwa.



Na razie nie jest pewne, kiedy rozpocznie się budowa. Samorząd zamierza współfinansować inwestycję w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej i dedykowanego dla województwa Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021 – 2027.