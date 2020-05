PKP Intercity przywraca kursowanie ponad 20 pociągów

Od piątku 8 maja i soboty 9 maja tego roku PKP Intercity przywraca kolejne połączenia, zawieszone do tej pory z powodu epidemii koronawirusa. Na tory wróci ponad 20 pociągów, które ułatwią dojazd m.in. do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Katowic, Przemyśla, Lublina, Zielonej Góry czy Olsztyna - poinformowała kolejowa spółka.

Pociągi przywrócone w całej relacji to m.in. TLK Branicki relacji Kraków Główny - Gdynia Główna, IC Czartoryski relacji Lublin Główny - Zielona Góra Główna, TLK Lubomirski relacji Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny, IC Śnieżka relacji Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna czy IC Śnieżka relacji Kudowa-Zdrój - Wrocław Główny.



Wcześniej, bo od 3 maja tego roku na tory wróciło już kilkanaście zawieszonych lub skróconych wcześniej połączeń PKP Intercity.



Jak informuje przewoźnik, PKP Intercity stale monitoruje frekwencję w swoich pociągach. Ponadto na stacjach z najwyższą frekwencją i wymianą podróżnych obecni są pracownicy, którzy przy wsparciu Straży Ochrony Kolei czuwają nad bezpieczeństwem i sprawnością podróży oraz monitorują zapełnienie pociągów.



W ostatnich tygodniach PKP Intercity zwiększyło częstotliwość dezynfekowania i czyszczenia składów. Na warszawskiej Olszynce Grochowskiej, stacji postojowej, z której wyprawianych jest najwięcej pociągów przewoźnika, dezynfekowane są kluczowe miejsca i elementy wyposażenia wagonów, z którymi podróżny ma bezpośredni kontakt, m.in. klamki, poręcze, uchwyty, przyciski sterowania drzwiami, czy toalety.



Przewoźnik przypomina pasażerom o konieczności stosowania się do ogólnie obowiązujących zasad, których przestrzeganie przyczynia się do zdrowia i bezpieczeństwa innych.



Przed wejściem do pociągu oraz na jego pokładzie pasażerowie powinni mieć zasłonięte usta i nos przez cały czas odbywania podróży. Pasażerowie powinni też zachowywać odpowiedni dystans, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych.