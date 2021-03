PMI dla japońskiego przemysłu wzrósł najmocniej od ponad dwóch lat

Luty przyniósł poprawę kondycji fabryk na Wyspach Japońskich. Rozwijały się one w największym tempie od ponad dwóch lat, informuje Reuters.

Opracowywany przez Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) wskaźnik w finalnym odczycie pokazał wzrost do 51,4 pkt w lutym 2021 r. z 49,8 pkt w styczniu. To najwyższe tempo zwyżki od grudnia 2018 r. Odczyt okazał się wyższy od mediany prognoz ekonomistów, która mówiła o wzroście do 50,6 pkt.

Jeszcze lepszy wynik odnotował subindeks nowych zamówień, który odnotował najsilniejszy wzrost od października 2018 r. Co istotne sama produkcja zwiększyła się pierwszy raz do grudnia 2018 r. po tym, jak oberwała rykoszetem w wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi, a Chinami.

Eksperci podkreślają, że japońscy producenci stoją w obliczu skokowego wzrostu cen nakładów. Rosły one bowiem najmocniej od lutego 2019 r. co wywierało presję na marżę zysku.

Subindeks przyszłej produkcji, określający oczekiwania firm w nadchodzącym roku podskoczył do najwyższego poziomu od lipca 2017 r. To efekt rosnących nadziei na pełne otwarcie gospodarki i zakończenie pandemii w związku z szczepionkami przeciw Covid-19.