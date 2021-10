Poczta Polska będzie obsługiwać dostawy w Amazon Prime

Poczta Polska znalazła się w gronie przewoźników obsługujących usługę dostawy Amazon Prime, którą będą realizować kurierzy Pocztexu - poinformowała poczta we wtorkowym komunikacie.

"Klienci zamawiający towary na platformie Amazon już od kilku lat korzystają z usług Poczty Polskiej, aby otrzymać przesyłki szybko, terminowo, z dostarczeniem do każdego miejsca w kraju. Rozszerzenie współpracy o program Amazon Prime dowodzi, że świadczymy usługi na najwyższym poziomie i jesteśmy atrakcyjnym partnerem biznesowym dla największych światowych koncernów" – powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

Strategia Poczty Polskie na lata 2021-2023 zakłada intensywny rozwój usług kurierskich. Obecnie przychody poczty z obszarów rozwojowych, do których należą usługi kurierskie, cyfrowe i logistyczne generują niecałe 20 proc. przychodów spółki. Biznes tradycyjny, czyli papierowe listy, wpłaty i przekazy pocztowe, podlegające silnej e-substytucji, przynoszą obecnie prawie czterokrotnie większe przychody. Realizacja strategii ma na celu odwrócenie tych proporcji, aby w 2024 r. przeważały przychody z obszarów rozwojowych.

Amazon poinformował, że od wtorku wprowadza w Polsce usługę Amazon Prime, oferując szybkie i darmowe dostawy, obejmujące produkty w ponad 30 kategoriach – od artykułów sportowych, elektroniki, kosmetyków i książek, po smartfony i zabawki.

Na informację o wprowadzeniu w Polsce usługi Amazon Prime zareagował spadkiem kurs internetowej platformy handlowej Allegro. Rynek odebrał to jako zwiększenie konkurencji w segmencie handlu internetowego, co spowodowało, że około godziny 16.26 kurs Allegro na GPW spadał o 6,39 proc. do 54,53 zł. Obroty na akcjach Allegro były najwyższe na rynku, przekraczając 328 mln zł.