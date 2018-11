Poczta Polska stawia na rozwój usług dla e-commerce

Ranking e-Gazele Biznesu to jedno z najważniejszych wydarzeń dla polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą e-sklepy.

Dla firm działających na rynku usług logistyczno-kurierskich, takich jak Poczta Polska, ranking to swoisty barometr, który wskazuje, w jakim kierunku ewoluuje rynek e-commerce. Warto zaznaczyć, że dziś — w dobie technologicznej rewolucji — dynamicznie rozwijający się handel internetowy to dla nas zarówno szansa na rozwój, jak i wyzwanie, by nie zawieść zaufania naszych klientów.

Poczta Polska konsekwentnie dąży do tego, by być partnerem branży e-commerce. Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. wynika, że ponad połowa e-sklepów wybiera usługi oferowane przez Pocztę Polską. Coraz większą popularnością cieszy się usługa Odbiór w Punkcie. Z badania wynika, że korzysta z niej prawie 30 proc. firm. Poczta Polska ma największą sieć typu click&collectw kraju. Klienci Poczty Polskiej mają obecnie do dyspozycji ponad 10 tys. punktów odbioru: placówki i automaty pocztowe, sklepy Żabka i Freshmarket, stacje paliw Orlen oraz kioski/ saloniki Ruch. To wygodna usługa, która umożliwia odebranie przesyłki w wybranym przez siebie miejscu i porze. To klient decyduje, gdzie się zgłosi po zakupiony towar. W stosunku do roku ubiegłego wolumen przesyłek dostarczanych do punktów odbioru wzrósł już o ponad 40 proc. i stanowi coraz większy udział w liczbie wszystkich przesyłek kurierskich i paczkowych.

Sytuacja na rynku paczkowym, którego wartość w pięciu ostatnich latach wzrosła w Polsce z 24 do 40 mld zł, wynika głównie z dynamicznego rozwoju e-commerce. Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej pokazują, że wolumen przesyłek kurierskich i paczek pocztowych w latach 2015- 17 wzrósł o 37 proc. — z 243,3 mln do 334,2 mln sztuk., a w 2020 r. może osiągnąć poziom 450 mln sztuk. To sprawia, że Poczta Polska coraz mocniej przesuwa akcenty działalności — z listów na paczki. Spółka chce zwiększyć udział w rynku e-commerce. Kluczem do sukcesu jest ekspresowa i wygodna dostawa, dlatego usprawniamy usługi. Zgodnie ze strategią stawiamy na nową architekturę logistyczną. W ramach tych działań otworzyliśmy nowy magazyn ekspedycyjno-rozdzielczy przesyłek paletowych w Łodzi, nowe hale w Olsztynie i Koszalinie. Elementem nowej architektury logistycznej jest nowy sorter w Zabrzu, oddany do użytku w październiku. Inwestycja warta ok. 50 mln zł umożliwi obsługę do 2,5 mln paczek miesięcznie.

Jesteśmy jedną z najstarszych firm działających w Polsce. Naszym atutem jest doświadczenie. Zatrudniamy ponad 80 tys. osób, w całej Polsce mamy ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Stawiając na rozwój usług, wsłuchujemy się w opinie naszych partnerów. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do rankingu e-Gazele Biznesu.

