Podkupowanie dołków

Dziś od początku sesji na Starym Kontynencie kontynuowane są 1% wzrosty, dzięki którym udaje się wyjść głównemu indeksowi niemieckiej giełdy powyżej 15500 pkt. Za poprawą sentymenty stoją z jednej strony lepsze wyniki spółek, a z drugiej strony doniesienia o obawach w Fed przed silniejszym od oczekiwań zacieśnianiem polityki monetarnej. Mary Daly, gołębio nastawiona szefowa San Francisco Fed obawia się jeszcze utrzymujących się ryzyk związanych z pandemią, a Esther George z Kansas City Fed podkreśla, że nikt nie chce wytrącić gospodarki z ożywienia nieoczekiwanym zacieśnieniem polityki monetarnej.

Wszystko to zmniejsza scenariusz 50 punkowej podwyżki stóp podczas marcowego posiedzenia, co rynki powinny odbierać z optymizmem. Jeśli chodzi o trwający sezon wyników z 174 spółek publikujących wyniki z indeksu S&P 500, aż 81% przebiło oczekiwania rynkowe. Mimo wysokiej inflacji czy problemów w łańcuchu dostaw sytuacja spółek dalej prezentuje się dobrze, co wspiera utrzymanie hossy na rynku akcyjnym. Czynnikiem ryzyka oczywiście pozostaje sytuacja na Ukrainie i konflikt z Rosją. W tym tygodniu opublikowane rynek czeka na wyniki Alphabet, Amazona oraz Meta.

Na rynku surowcowym cały czas wysoko pozostają notowania ropy, a baryłka WTI znajduje się na poziomie 88 USD. Na jutro zaplanowane jest spotkanie OPEC+, na którym mogą zostać podjęte decyzje ws. poziomu produkcji. Sugestie poluzowania limitów, powinny wspierać scenariusz korekty na rynku czarnego złota.

Zakończone dziś posiedzenie Banku Rezerwy Australii nie miało większego przełożenia na notowania AUDa, choć RBA utrzymał gołębie nastawienie i podkreślił, że ostrożnie będzie podchodził do normalizacji polityki monetarnej. Kurs AUDUSD za sprawą przeceny dolara kontynuuje odbicie od wsparcia na 0.70. Eurodolar tymczasem wraca powyżej 1.12. Dziś w centrum uwagi rynków znajdują się styczniowe wskaźniki koniunktury gospodarczej. Finalne dane PMI dla przemysłu ze strefy euro wypadły nieco słabiej niż wstępny odczyt, ale wskaźnik i tak wzrósł do 58.7 pkt. z 58.0 pkt. odnotowanych w grudniu. Najważniejsze będą dziś jednak publikowane po południu dane ISM dla przemysłu w USA.