Podpisano porozumienie dotyczące przyszłości zadłużonej Huty Pokój

Przeniesienie dwóch zakładów produkcyjnych Huty Pokój do nowej spółki i częściowe oddłużenie tej firmy wobec Węglokoksu przewiduje porozumienie między tymi podmiotami podpisane w czwartek w Rudzie Śląskiej. Umowa ma zapewnić hucie ciągłość produkcji i uratować miejsca pracy.

Porozumienie ramowe w tej sprawie, w obecności wiceministra energii Adama Gawędy, zawarły zarządy Huty Pokój i Węglokoksu oraz przedstawiciele działających w hucie związków zawodowych. Strony zobowiązały się do współpracy i współdziałania w celu restrukturyzacji działalności huty oraz jej zadłużenia. Ustalono też zakres i harmonogram działań restrukturyzacyjnych.



"To początek nowej, poważnej i - jak sądzę - stabilnej drogi dla Huty Pokój, która od wielu lat była w bardzo trudnej sytuacji i generowała straty. Obiecałem, że wraz z zarządami będziemy szukali dobrego rozwiązania dla Huty Pokój, tak żeby ustabilizować jej produkcję (...). Podpisane dzisiaj porozumienie zobowiązuje zarządy do wypracowania biznesplanu i do odbudowania rynku zbytu, bo to jest podstawą działalności każdej firmy" - powiedział wiceminister Gawęda. Ocenił, że huta ma dobrą perspektywę dalszego działania.



Huta Pokój w Rudzie Śląskiej, wraz z należącymi do niej mniejszymi spółkami, należy do grupy kapitałowej katowickiego Węglokoksu, któremu winna jest ponad 170 mln zł. Kolejne 51 mln zł to dług wobec banków. Przedstawiciele obu firm tłumaczą, że obecna sytuacja to efekt wielu lat nawarstwiających się problemów, w szczególności coraz trudniejszej sytuacji na europejskim rynku stali.



Plan restrukturyzacji, który ma być realizowany w wyniku zawartego w czwartek porozumienia, zakłada przede wszystkim przeniesienie dwóch zakładów produkcyjnych - Stalprofile i Walcownia – do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Huta Pokój Profile". Wszystkie udziały w tej spółce, w ramach częściowego potrącenia wierzytelności, nabędzie Węglokoks. Dzięki takiemu rozwiązaniu huta zostanie znacznie oddłużona, a ciągłość produkcji i zatrudnienia będzie utrzymana.



"Jesteśmy na początku drogi, której celem i założeniem jest spowodowanie, żeby w ramach tych aktywów, które posiadamy, przy odpowiednim planie inwestycyjnym, w perspektywie kilku lat w Rudzie Śląskiej funkcjonował podmiot nie tylko dający miejsca pracy, ale też zarabiający pieniądze" - mówił prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek. Podkreślił, że hutnictwo jest ważnym segmentem działania grupy kapitałowej Węglokoksu.



Przedstawiciele Węglokoksu zapewniają, że - uwzględniając efekt synergii z innymi podmiotami z grupy kapitałowej - widać możliwość rentownej działalności nowej spółki Huty Pokój Profile.



Prezes Huty Pokój Marek Akciński ocenił, że czwartkowe porozumienie jest zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy służącej uratowaniu pogrążonej w kłopotach huty. "Mamy nadzieję, że dokumenty, które podpisaliśmy, pozwolą nie tylko na dalsze istnienie spółki, ale również na jej rozwój (...). Określają one zasady współpracy i harmonogram działań prowadzących do szczęśliwego końca, czyli stworzenia spółki mogącej skutecznie produkować i sprzedawać swoje produkty oraz na tym zarabiać" - powiedział prezes.



Warunkiem przywrócenia rentowności - według zarządów huty i Węglokoksu - jest przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, których zakres został zaakceptowany przez stronę społeczną huty. "Związki zawodowe są ważnym partnerem w tym procesie; w trosce o przyszłość Huty Pokój widzą one konieczność pilnych działań. Zobowiązaliśmy się, by wszystkie działania podejmowane były w atmosferze współpracy, ze szczególnym poszanowaniem praw pracowniczych" - zapewnił rzecznik Węglokoksu Paweł Cyz.



Szef Solidarności w hucie Joachim Kuchta wyraził nadzieję, że dzięki czwartkowemu porozumieniu "to, co na papierze i to, co w słowach, zostanie zrealizowane, i Huta Pokój nie zniknie z mapy Polski, ale nastąpi jakiś rozwój". "Plan tych, którzy chcieli naszą hutę zlikwidować, spalił na panewce" - mówił związkowiec, który liczy na wymierne efekty porozumienia. Mariusz Latka z Sierpnia 80 zapewnił, że związki będą pilnować, by porozumienie było realizowane. O wsparciu Rady Miasta w Rudzie Śląskiej dla działań naprawczych w hucie zapewniła rudzka radna Dorota Tobiszowska.



Pierwsze porozumienie, mające uratować borykającą się z kłopotami finansowymi hutę, podpisano 8 sierpnia br., jednak – jak przyznał niedawno prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek – nie spełniło ono swojego zadania. Zaniepokojeni związkowcy z huty apelowali o interwencję w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego. Na początku września Węglokoks utworzył konsorcjum z Hutą Pokój, by zapewnić utrzymanie produkcji w hucie i sprzedaż jej wyrobów. Obecne porozumienie, przewidujące wniesienie dwóch zakładów do nowej spółki, ma być kolejnym krokiem naprawy sytuacji w hucie.



Pod koniec lipca związkowcy z Huty Pokój w Rudzie Śląskiej pikietowali katowicką siedzibę Węglokoksu, domagając się pilnego wprowadzenia planu naprawczego i przywrócenia dostawy wsadu do produkcji.



Zadłużenie huty wobec Węglokoksu wynika z zaległości w regulowaniu należności za wsad do produkcji, który Huta Pokój kupowała za pośrednictwem katowickiej spółki. Spowodowane to było złą sytuacją rudzkiego przedsiębiorstwa, które nie miało możliwości samodzielnego finansowania zakupów. Dodatkowo dużym obciążeniem dla huty jest jej majątek nieprodukcyjny - do spółki należy ok. 170 ha nieużytków i terenów poprzemysłowych.



Węglokoks oraz należąca do niego Huta Łabędy mają łącznie 51 proc. udziałów w Hucie Pokój, 9 proc. należy do osób fizycznych, a pozostałe 40 proc. to akcje niezidentyfikowane - najprawdopodobniej będące w posiadaniu osób lub podmiotów zagranicznych.



Równolegle Węglokoks pracuje nad planem ratunkowym dla spółki Huta Pokój Konstrukcje. Kolejnym elementem restrukturyzacji jest rekultywacja terenów poprzemysłowych, które do tej pory obciążały spółkę. Mają one zostać zagospodarowane, tworząc kolejne miejsca pracy w Rudzie Śląskiej.



Huta Pokój, której tradycje sięgają 1840 r., zatrudnia - wraz ze spółką Huta Pokój Konstrukcje - blisko 800 pracowników, wiele innych osób pracuje w firmach kooperujących. W rudzkiej hucie powstała m.in. konstrukcja fasady stadionu Green Point w Kapsztadzie, wybudowanego na mistrzostwa świata w piłce nożnej w RPA, oraz konstrukcja dla elektrowni Eesti Energia Narva w Estonii.