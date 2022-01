Podwyższona zmienność może dłużej się utrzymać

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się przeszło 1% spadkiem technologicznego Nasdaqa. Patrząc na notowania S&P 500 w mijającym tygodniu, to wydają się one stabilizować w przedziale 4250, a 4450 pkt.

Podobnie niemiecki Dax, który konsoliduje się w zakresie 14800-15500 pkt. Awersja do ryzyka utrzymuje się na podwyższonym poziomie, a piątkowa sesja na Starym Kontynencie rozpoczyna się od spadków sięgających 1%. Podobnie zachowują się notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy, a ten w przypadku S&P 500 osuwa się w kierunku 4300 pkt. Wczoraj po zamknięciu sesji na Wall Street wyniki za IV kw. opublikował Apple. Przebiły one oczekiwania rynkowe, ale okazały się niewystarczające do tego, aby podnieść nastroje rynkowe. Dane podkreślają jednak, że giganci technologiczni cały czas potrafią radzić sobie świetnie. Zmienność utrzymuje się cały czas na podwyższonym poziomie i zaskoczeniem teraz nie powinny być nawet kilkuprocentowe zmiany w trakcie sesji. Konflikt z Rosją i ryzyko agresji na Ukrainie pozostają cały czas aktualne i w przypadku eskalacji może jeszcze sporo namieszać na rynku.

Na rynku walutowym po jastrzębiej niespodziance ze strony Fed, dolar cały czas pozostaje mocny, a kurs EURUSD dobija powoli do 1.11. Wzrost wyceny kolejnych podwyżek stóp pomaga obecnie amerykańskiej walucie. Rynek zakłada już 5 w całym 2022 roku i częściowo możliwość podwyżki o 0.50% podczas marcowego posiedzenia. Dużo w tym względzie będzie zależało od spływających z gospodarki danych, co sugeruje, że okres podwyższonej zmienności na rynku może się utrzymywać przez pewien czas, bo skala niepewności dotycząca dalszej polityki Fed pozostaje duża. Para AUDUSD po 2% spadkach w tym tygodniu dobiła do kluczowego wsparcia na 0.70. We wtorek poznamy decyzję RBA, a wydźwięk tego posiedzenia powinien być kluczowy dla notowań dolara australijskiego. Wysoka inflacja oraz dobre dane z rynku pracy przemawiają za zaostrzeniem retoryki. Jeśli tak się nie stanie AUD może pozostawać w defensywie. Na rynku surowcowym cały czas wysoko utrzymują się notowania ropy naftowej, co jest związane z ryzykiem ograniczenia dostaw z Rosji w przypadku dalszej eskalacji konfliktu. Wzrost oczekiwań na podwyżki stóp ze strony Fed spycha natomiast notowania złota poniżej 1800 USD za uncję.