Podwyższona zmienność na rynku złota przed decyzją Fed

Główną przyczyną zniżek cen złota jest utrzymująca się siła amerykańskiego dolara, którego wartość utrzymuje się na najwyższych poziomach od dwóch dekad. O ile jeszcze w piątek złoto pokazało siłę nawet na tle mocniejszego dolara, to już w poniedziałek wszystko „wróciło do normy”, a silny dolar zepchnął ceny złota w dół.

Jedno jest pewne: w najbliższych dniach kluczowym czynnikiem wpływającym na ceny złota będzie środowa decyzja Fed w sprawie poziomu stóp procentowych w USA oraz możliwe wskazówki dotyczące działań Rezerwy Federalnej w kolejnych miesiącach. O ile inwestorzy spodziewają się jastrzębiego podejścia Fed, to instytucja ta zaznaczała, że raczej postawi na podwyżki stóp latem, by później na chwilę ten cykl zatrzymać. W obliczu coraz wyższej inflacji, ten scenariusz być może będzie musiał być zmodyfikowany. Dla złota na razie oznacza to presję spadkową, ponieważ mało kto na rynku jest obecnie na tyle odważny, by grać przeciwko dolarowi.

Notowania złota – dane dzienne