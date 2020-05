Ceny produkcji sprzedanej spadały w kwietniu w Chinach mocniej niż oczekiwano. Ceny detaliczne rosły mniej od prognoz.

Urząd statystyczny poinformował, że w kwietniu ceny produkcji sprzedanej spadały w Chinach o 3,1 proc. Oczekiwano zniżki o 2,5 proc.

- Spadek PPI wynika ze słabego popytu zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych – wyjaśnia Liu Xuezhi, analityk Bank of Communications w Szanghaju. – Wiąże się to także ze spadkiem cen ropy i innych surowców. Trend spadkowy PPI prawdopodobnie będzie kontynuowany przez kilka miesięcy, bo zewnętrzny popyt nie pokazuje oznak poprawy. Niższe CPI oznacza, że jest większa przestrzeń do luzowania polityki makro – dodał.

Ceny detaliczne rosły o 3,3 proc. w ujęciu rocznym. Prognozowano 3,7 proc. W marcu rosły o 4,3 proc. Inflacja bazowa spadła w kwietniu w Chinach do 1,1 proc. z 1,2 proc. miesiąc wcześniej.

Cena wieprzowiny, mająca duży wpływ na CPI, była w kwietniu o 96,9 proc. wyższa niż rok wcześniej. W marcu rosła o 116,4 proc.