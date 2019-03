Pół miliarda zachęty dla venture capital

NCBR tworzy pasywny fundusz inwestycyjny, żeby z partnerami wspierać polskie start-upy.

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wpłynął wniosek o zarejestrowanie NCBR Investment Fund jako alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI). Jeśli UKNF wpisze ją do rejestru, dokumenty trafią do sądu rejestrowego, co umożliwi ASI faktyczne rozpoczęcie działalności. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) założenia funkcjonowania NCBR Investment Fund przedstawiło w Bukowinie Tatrzańskiej, podczas konferencji Izby Domów Maklerskich. ASI będzie pasywnym funduszem inwestycyjnym. Nie jest to forma popularna w Polsce, ale stosowana na świecie do wspierania inwestycji innowacyjnych przez kapitał państwowy. —...