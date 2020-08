Norweska Rada ds. Ryb i Owoców Morza każdego roku przeprowadza badania, dzięki którym zdobywa informacje o nawykach żywieniowych konsumentów.

The Seafood Consumer Index (indeks konsumentów owoców morza) przygotowuje na jej zlecenie Kantar TNS. Jest to największe na świecie badanie, w którym bierze udział 25 tys. respondentów z 25 rynków. W obliczu panującej pandemii jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala do pewnego stopnia przewidzieć przyszłość przemysłu rybnego.