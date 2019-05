Polacy kupowali na potęgę przed Wielkanocą

Kwiecień przynosi nadzieje na lepsze od oczekiwań wyniki konsumpcji w całym roku, a co za tym idzie — większy niż planowany wzrost PKB.

Najnowsze dane GUS o dynamice sprzedaży detalicznej za kwiecień pozytywnie zaskoczyły nawet największych optymistów. Wzrost o 11,9 proc. w skali roku znacznie przekroczył oczekiwania rynku (8,2 proc.) i był najwyższym miesięcznym odczytem od 2011 r. Tak dobry wynik nie jest wyłącznie efektem przesunięcia kalendarza świąt (w 2018 r. Wielkanoc wypadała w marcu), zwłaszcza że w zeszłym miesiącu wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w każdej grupie produktów. Konsumpcja od lat jest podstawą polskiego wzrostu gospodarczego, lepsze od oczekiwań dane pozwalają zatem z optymizmem patrzeć na PKB w 2019 r.

Najwyższy wzrost zanotowano w kategoriach „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” oraz „meble, RTV i AGD”, odpowiednio 20,7 proc. i 19,5 proc. Najmniej wzrosła sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych, a także prasy, książek i pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach — jedynie o odpowiednio 3 oraz 3,3 proc. w stosunku do kwietnia minionego roku. W kontekście PKB warto zauważyć, że skumulowana sprzedaż detaliczna za pierwsze cztery miesiące 2019 r. także wyraźnie wzrosła rok do roku — o 6,5 proc.

Pomoże Nowa Piątka...

Zdaniem Jakuba Rybackiego, ekonomisty ING Banku Śląskiego, programy socjalne wprowadzane przez rząd w ramach Nowej Piątki w najbliższych miesiącach utrzymają konsumpcję na wysokim poziomie.

„W kolejnych miesiącach wydatki na dobra trwałe i półtrwałe pozostaną wysokie na skutek wprowadzenia programówspołecznych rządu: 13. emerytury (w maju) oraz rozszerzenia programu 500+ (w lipcu). Silne wyniki badań konsumenckich i trend wzrostowy sprzedaży dóbr trwałych sugerują wzrost dynamiki konsumpcji prywatnej w drugim kwartale z 4,2 proc. do ok. 4,4 proc. — wcześniej zakładaliśmy stabilizację. W efekcie prognozujemy, że spadek dynamiki PKB w drugim kwartale będzie niewielki (z 4,6 proc. w okresie styczeń — marzec do 4,4-4,5 proc.). Szacujemy, że najwyższy wzrost wydatków konsumpcyjnych polska gospodarka osiągnie w trzecim kwartale, kiedy dynamika przekroczy 5 proc. rok do roku.” — przewiduje Jakub Rybicki.

Z kolei ekonomiści Banku Millennium sądzą, że kwietniowe wyniki były świątecznym wyjątkiem, wobec czego można spodziewać się nieznacznego spowolnienia wzrostu konsumpcji.

...i świetny nastrój

„W kolejnych miesiącach wzrost sprzedaży detalicznej zauważalnie wyhamuje, będzie się jednak nadal kształtował na dobrym poziomie. Spodziewamy się utrzymania w nadchodzących miesiącach jej solidnych fundamentów: rosnących płac i zatrudnienia. Jednocześnie dane GUS potwierdzają świetne nastroje konsumenckie — wskaźnik bieżący wzrósł w maju do najwyższego poziomu w historii, a oczekiwania co do przyszłości nadal pozostają bardzo korzystne. Sądzimy zatem, że sprzedaż detaliczna w całym drugim kwartale może być lepsza niż w pierwszych trzech miesiącach roku, a konsumpcja prywatna pozostanie głównym motorem gospodarki. W dłuższym horyzoncie wzrost spożycia prywatnego powinien przyspieszyć wsparty wzrostem dochodów rozporządzalnych konsumentów, czemu sprzyjać będzie zwiększenie transferów społecznych z budżetu” — konkludują analitycy Millennium.