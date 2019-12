Polacy wydają więcej u bukmacherów

Zmiana prawa może czasem radykalnie zmienić rynek.

W 2017 r. w życie weszła nowelizacja ustawy hazardowej, utrudniająca życie dominującym na rynku firmom bukmacherskim, które nie były zarejestrowane w Polsce. Powstał m.in. rejestr domen bukmacherów blokowanych na poziomie krajowym. Efekt? Jeszcze w 2017 r. kilku zarejestrowanych w Polsce i płacących podatki bukmacherów miało 1,7 mld zł przychodów. W pierwszym, niepełnym, roku obowiązywania nowych przepisów, przychody skoczyły do 3,3 mld zł, a w 2018 r. do 5,2 mld zł. We wtorek Stowarzyszenie Graj Legalnie, zrzeszające część zarejestrowanych w Polsce bukmacherów, poinformowało, że w 2019 r. łączne obroty sięgnęły rekordowych 6,7 mld zł. Przekłada się to na ponad 800 mln zł wpłat do budżetu z tytułu podatku od gier. Na wynik pracuje już 17 zarejestrowanych w Polsce bukmacherów, ale trzy czwarte rynku nadal jest w rękach dwóch firm — należącego do rodziny Juroszków STS i kontrolowanej przez fundusz Penta Fortuny. Stowarzyszenie Graj Legalnie poinformowało, że faktyczne wydatki Polaków u bukmacherów są dużo większe niż 6,7 mld zł, bo około 60 proc. rynku wciąż należy do firm, które nie zarejestrowały się w kraju.