Poliole hitem w branży tworzyw

PCC Rokita osiąga bardzo duże wzrosty przychodów ze sprzedaży produktów z polioli, na które popyt pochodzi z wielu branż – od meblarskiej, po motoryzacyjną, a potencjalnie również medyczną. Spółka jest regionalnym liderem produkcji. Ale wkrótce dużą fabrykę polioli uruchomi węgierski potentat MOL.

Producenci i przetwórcy tworzyw sztucznych w przeważającej części dobrze radzą sobie w tym roku, na co wskazują ich notowania. Można to zaobserwować na mapie ciepła, na której znajdują się kursy akcji kilkudziesięciu dużych światowych i polskich spółek działających w tym obszarze, odniesione do poziomu z końca poprzedniego roku (grudzień 2020 = 100).