Ponad 994 tys. osób obsłużyło lotnisko w Modlinie do końca kwietnia

Lotnisko w Modlinie w pierwszych czterech miesiącach tego roku obsłużyło 994 tys. 619 pasażerów, co oznacza wzrost o 4,5 proc. wobec analogicznego okresu ub. r. - poinformował we wtorek port. Z portu operują już rejsy czarterowe - od czerwca będzie można polecieć do Tirany w Albanii.