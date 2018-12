Polscy youtuberzy gonią średnią krajową

Ile średnio zarabia się w Polsce na własnym wideoblogu? Można to oszacować na podstawie najnowszych danych agencji LifeTube.

Zbliżający się koniec roku oznacza podsumowania. Kilka ciekawych liczb przedstawiła spółka LifeTube, czyli jedna z tzw. agencji influencer marketingu, która jednocześnie jest siecią partnerską, zrzeszającą wideoblogerów publikujących na autorskich kanałach w serwisie YouTube. Polskim youtuberom daleko do tych, których nazwiska znane są na całym świecie, ale i tak mogą zaliczyć ostatni rok do udanych. LifeTube wypłaciła w tym roku swoim twórcom 23 mln zł, czyli aż o 51 proc. (8 mln zł) więcej niż w ubiegłym roku. Spółka informuje też, że zanotowała wzrost przychodów na poziomie 38 proc.

Zobacz więcej Fot. YouTube

Life Tube koordynuje kampanie reklamowe na YouTube na internetowych kanałach wideo twórców, którzy są zaprzyjaźnieni ze spółką. Najdroższa kampania zrealizowana przez LifeTube w tym roku kosztowała 1,5 mln zł, a średni koszt jednej kampanii to 9,5 tys. zł. Obecnie w agencji zrzeszonych jest 500 twórców, np. Łukasz Jakóbiak z kanału 20m2, Panna Joanna, Kaluch, czy Magda Bereda. Kanały wszystkich twórców LifeTube miały w tym roku łącznie aż 7 mld wyświetleń. Dla porównania najbogatszy tegoroczny youtuber z listy Forbes’a, Markiplier, tylko na swoim kanale zanotował łącznie 10 mld wyświetleń w tym roku. Pierwsza dziesiątka najlepiej zarabiających youtuberów na świecie zarobiła w mijającym roku łącznie 180,5 mln USD, o 42 proc. więcej niż w 2017 r.

Średnio jeden twórca w LifeTube miał dochód na pozimie ok. 46 tys. zł brutto (z ubiegłorocznych danych tej samej agencji wynikało, że średnio jeden twórca zarobił w ciągu roku ok. 30 tys. zł brutto). To oznacza, że miesięczną „pensję” polskiego youtubera można szacować na 3833 zł. To mniej niż średnia płaca w kraju (choć to tylko statystyka). Oczywiście to tylko dane jednej agencji, które nie oddają w pełni realiów polskiego rynku wideoblogów.

- W przyszłym roku zamierzamy jeszcze więcej czerpać z synergii partnerskich działań, a naszym wspólnym celem jest umacnianie rynku i realizowanie coraz lepszych projektów. Mam nadzieję, że rok 2019 będzie rokiem profesjonalnej ciekawej współpracy w branży influencer marketingu - mówi Paweł Stano, prezes LifeTube. [AR]