Polska coraz mniej odporna na problemy Zachodu

Gorsze dane za drugi kwartał dają sygnał, że nawet tak rozpędzona gospodarka jak polska może zostać zatrzymana przez problemy Zachodu Europy.

Zgodnie z oczekiwaniami drugi kwartał okazał się dla polskiej gospodarki gorszy niż pierwszy. Według szybkiego szacunku GUS produkt krajowy brutto od kwietnia do czerwca zwiększył się względem tego samego okresu zeszłego roku o 4,4 proc. To o 0,3 pkt proc. mniej niż wynik w I kwartale oraz o 0,1 pkt proc. mniej niż konsens analityków. Drugi kwartał 2018 r. przyniósł wzrost PKB na poziomie 5,3 proc. To dowód na to, że w tym roku wynik będzie zdecydowanie gorszy. W ujęciu kwartalnym PKB wzrosło o 0,8 proc. wobec 1,4 proc. odnotowanego w I kwartale. Motorem napędowym polskiej gospodarki pozostaje konsumpcja prywatna wspierana dobrą — z punktu widzenia pracowników — koniunkturą na rynku pracy. Gorzej wygląda jednak sytuacja w produkcji budowlano-montażowej, gdzie widać spadek inwestycji, w szczególności infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE. Eksport także zanotował gorszy kwartał, co sugeruje, że polskie firmy w końcu zaczynają odczuwać skutki silnego spowolnienia gospodarczego u swoich głównych partnerów handlowych, z Niemcami na czele.