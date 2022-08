Polska ma wysoki wskaźnik inwestycji do PKB

Większość krajów, do których w 2021 r. napłynęło co najmniej 10 inwestycji typu greenfield, ściąga więcej projektów niż wskazywałby rozmiar gospodarki. Polska jest 8 na świecie.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) zwykle podawany jest w wartościach bezwzględnych, ale fDi Markets, firma analityczna z grupy Financial Times, od kilku lat oblicza indeks inwestycji greenfield zależny od wielkości gospodarki. Najlepszy stosunek BIZ do PKB miała w 2021 r. Kostaryka (przyciągnęła 15,5 razy więcej projektów, niż wskazywałby na to jej PKB), a kolejne miejsca zajęły Zjednoczone Emiraty Arabskie i Macedonia Północna (atrakcyjność inwestycyjna tego kraju urosła o 41 pozycji w związku z wejściem do NATO w marcu 2020 r. oraz negocjacjami dotyczącymi wejścia do UE rozpoczętymi w lipcu 2020 r.). Polska zajęła 8. pozycję na świecie i 4. w regionie europejskich gospodarek wschodzących. Z 84 krajów, w których zanotowano co najmniej 10 inwestycji typu greenfield, 68 miało wynik przekraczający 1,0, co oznacza, że inwestycje były wyższe niż ich udział w światowym PKB. 16 krajów zanotowało wynik poniżej 1,0. Chiny znalazły się wśród najgorzej radzących sobie krajów, a spadek BIZ spowodował COVID-19.