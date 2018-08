Polska spółka dostarczy technologię biorafinerii w USA za ponad 80 mln USD

Firma Biotechnika z Łodzi jest dostawcą innowacyjnej technologii dla biorafinerii, która powstaje w Dakocie Północnej (USA). Wartość projektu, w którym Biotechnika jest jedynym licencjodawcą, głównym projektantem i dostawcą urządzeń, to ponad 80 mln dolarów. .

Zobacz więcej Buraki cukrowe fot. Bloomberg

Według informacji przekazanej przez łódzką firmę, biorafineria powstanie w Grand Forks w Dakocie Północnej. Do produkcji bioetanolu oraz biogazu posłużą odpady z przetwarzania buraków cukrowych z pobliskiej cukrowni American Crystal Sugar - największego producenta cukru w Stanach Zjednoczonych oraz z odpadów pochodzących z zakładów firmy JR Simplot, jednego z największych na świecie producentów frytek.



"Fragmenty buraka, które będziemy wykorzystywać jako surowiec, oficjalnie są klasyfikowane w USA jako odpad, a etanol produkowany z odpadów ma zdecydowanie wyższą wartość rynkową, dzięki systemowi zachęt i dopłat w ramach programu EFS (Renewable Fuel Standard) wspierającego rozwój paliw odnawialnych" - wyjaśnił właściciel Biotechniki Tomasz Kapela.



Polska instalacja pozwala wykorzystać pozostałości po produkcji etanolu do wytworzenia wysokobiałkowej paszy oraz biogazu, który z kolei jest z powrotem wykorzystywany do produkcji głównej bądź też - po oczyszczeniu - może zostać wtłoczony do sieci gazu ziemnego.



Według Tomasza Kapeli dzięki temu rozwiązaniu można zaoszczędzić ok. 60 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. "To idealny przykład gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki temu znacząco redukowana jest emisja CO2 związana z produkcją bioetanolu, a to otwiera drogę do dodatkowego podniesienia jego wartości w ramach systemu LCFS (Low Carbon Fuel Standard)" – podkreślił.



Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu polskiej technologii amerykańscy partnerzy mogli zapoznać się z jej działaniem w praktyce, ponieważ podobna instalacja - zaprojektowana i zbudowana przez Biotechnikę - pracuje z powodzeniem od 2012 roku w jednym z zakładów pod Kaliszem.



Budowa w Grand Forks już się rozpoczęła - w sierpniu nastąpiło oficjalne rozpoczęcie inwestycji z udziałem m.in. lokalnych władz. Zakład ma być gotowy na początku 2020 roku.



Biotechnika działa w Łodzi od 2007 roku. Prowadzi działalność w obszarze szeroko pojętej biotechnologii przemysłowej, skupiającej się głównie na produkcji etanolu, projektowaniu i budowie biogazowni rolniczych, przemysłowych i oczyszczalni ścieków, przetwórstwie płodów rolnych i bioodpadów. Firma ma na swoim koncie kilka kompleksowych realizacji w kraju i za granicą.