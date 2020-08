Polska ucieszyła Audi

Niemiecki producent aut premium boleśnie przechodzi zakażenie koronawirusem. Dostawy spadły o 22 proc. Jedynie w Polsce infekcja jest prawie bezobjawowa.

W pierwszym półroczu 2020. Audi dostarczyło do klientów na całym świecie nieco ponad 707,2 tys. samochodów. To aż o 22 proc. mniej niż w analogicznym okresie minionego roku. I choć spadek zainteresowania modelami spod znaku czterech pierścieni był mniejszy niż całego rynku (który stopniał w tym czacie o 28 proc.), to i tak negatywnie odbił się na wynikach finansowych firmy.