Nowe regulacje dla lekarzy spoza UE budzą wątpliwości NRL

"Polscy lekarze nie boją się konkurencji, ale niepokoi obniżenie standardów" – odniósł się do zapisów nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. "Chodzi o to, by zasilała nas kadra, wobec której postawiono te same wymagania, co studentom polskich uczelni" – stwierdził.