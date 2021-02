Południowokoreański eksport nadal mocno rośnie

Wstępne dane o handlu zagranicznym Południowej Korei w lutym potwierdzają utrzymywanie się wzrostowego trendu. Rośnie zarówno eksport, jak i import, donosi Reuters.

Według szacunków za okres 1 do 20 lutego 2021 r. opublikowanych przez Agencje. Celną, sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 16,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. To wyższa dynamika niż odnotowana w takim samym okresie w styczniu (10,5 proc.).

Jeszcze mocniej, bo o 24,1 proc. w ujęciu rocznym podskoczył import wobec 2,4-proc. dynamiki w podobnym okresie w styczniu.

W efekcie kraj notował deficyt handlowy rzędu 1,1 mld USD.

Eksport napędzany był przede wszystkim dostawami części elektronicznych, w tym półprzewodników oraz samochodów i telefonów komórkowych. Słabo tym razem zaprezentowały się produkty rafineryjne oraz komputery, w przypadku których zaobserwowano spadek.

Eksport do Chin wzrósł o 32,7 proc., do USA o 14 proc. zaś do Unii Europejskiej aż o 53,6 proc.

Pełen odczyt za luty ma być zaprezentowany 1 marca.