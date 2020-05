Czerwcowy wskaźnik GfK, odzwierciedlający nastroje niemieckich konsumentów, wzrósł, ale mniej niż oczekiwano, pisze Reuters.

Wskaźnik GfK, bazujący od badaniu opinii ok. 2 tys. niemieckich konsumentów, wzrósł do minus 18,9 z rekordowych minus 23,1 w poprzednim miesiącu. Ekonomiści oczekiwali wzrostu do minus 18,3.