Poślizg paliwowej fuzji

Komisja Europejska wstrzymała analizy dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem i zażądała dodatkowych dokumentów.

Fuzja dwóch firm kontrolowanych przez państwo, czyli PKN Orlen i Lotosu, to jeden z flagowych projektów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Harmonogram zakładał najpierw, że uzyskanie zgody Komisji Europejskiej będzie możliwe do połowy 2019 r. KE postanowiła jednak przeprowadzić pogłębioną analizę tej transakcji, a Daniel Obajtek, prezes Orlenu, podtrzymywał, że do przejęcia kontroli nad Lotosem dojdzie do końca roku. Od wczoraj harmonogram jest silnie zagrożony. Komisja Europejska zawiesiła prace nad procesem, czekając na dodatkowe informacje od Orlenu.