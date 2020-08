Poziom płac się załamał

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5024,48 zł, poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

To spadek o 6 proc. (306,99 zł) względem 5331,47 zł w pierwszym kwartale. Wynik od kwietnia do czerwca oznacza wyhamowanie pozytywnego trendu na rynku pracy, bowiem w ciągu kończącej się drugiej dekady XXI w. przeciętne zarobki Polaków wzrosły aż o 60 proc. Przyczyną tak istotnego spadku wynagrodzeń było zamrożenie gospodarki na czas walki z koronawirusem. W jego trakcie pracodawcy obniżali pensje swoich pracowników o 10 proc., 25 proc., a czasem nawet i o połowę. Czy najgorsze już za nami? Zdaniem Krzysztofa Inglota, prezesa zarządu Personnel Sevice i eksperta ds. rynku pracy, na to się zanosi.