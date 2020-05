Premier: deficyt budżetowy będzie znaczący

Dzisiaj nie jestem w stanie dokładnie określić, jaki będzie deficyt budżetowy; on będzie znaczący, ale nie jest on najważniejszym parametrem, jest nim stabilność sektora finansów publicznych i polskie miejsca pracy - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki był pytany, jaka może być wysokość deficytu budżetowego na koniec bieżącego roku. "Dzisiaj trudno jeszcze powiedzieć, przed nowelizacją, jaki będzie deficyt, mogę powiedzieć, że będzie on znaczący, na pewno kilkuprocentowy. Czy to będzie liczba bliższa 8 proc., czy 5 proc. to trudno dzisiaj jeszcze przesądzić" - powiedział.

Podkreślił, że najważniejsze jest ratowanie polskiej gospodarki i miejsc pracy.

"Z umiarem, w cichości, z pokorą podchodzimy do tego kryzysu, który jest kryzysem szalejącego morza wokół nas, wielkiego nieznanego wyzwania, z którym mierzy się cały świat. Dlatego dzisiaj nie jestem w stanie dokładnie określić, jaki będzie deficyt budżetowy, on będzie znaczący, ale to nie on jest najważniejszym parametrem, tylko stabilność sektora finansów publicznych, polskie miejsca pracy i ocalimy tak wiele polskich miejsc pracy jak tylko będzie to możliwe" - powiedział szef rządu.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów informowali wcześniej, że nowelizacja budżetu na 2020 r. możliwa jest pod koniec czerwca lub w lipcu.

Z opublikowanych na początku maja przez Komisję Europejską wiosennych prognoz gospodarczych wynika, że dług publiczny w Polsce w tym roku wzrośnie znacznie do ok. 58 proc. PKB, a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych również znacznie do 9,5 proc. PKB.

KE uważa, że choć deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce poważnie wzrośnie w 2020 roku, to w 2021 roku spadnie do 3,8 proc. PKB. W 2019 roku wynosił 0,7 proc.