Premier Włoch Mario Draghi ogłosił w czwartek w Izbie Deputowanych, że udaje się do prezydenta Sergio Mattarelli, by zakomunikować mu "swoją determinację" w świetle ostatnich wydarzeń w Senacie, gdzie rozpadł się jego rząd jedności narodowej. Nie wyjaśnił, jaka to decyzja, ale zapewne jest to zapowiedź dymisji.

fot. Alessia Pierdomenico/Bloomberg