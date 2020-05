Premier o decyzji KE: czekamy na kolejne notyfikacje, potrzeby są znacznie większe

Jest wreszcie zgoda Komisji Europejskiej na jeden z instrumentów naszej Tarczy finansowanej przez Polski Fundusz Rozwoju; teraz czekamy na kolejne notyfikacje, bo potrzeby są znacznie większe niż 2,2 mld EUR, na które zgodziła się Komisja - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek warty 2,2 miliarda euro (10 mld zł) polski program pożyczek dla dużych przedsiębiorstw dotkniętych wybuchem pandemii koronawirusa.



Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa przyjętych przez Komisję w marcu 2020 r. Program pożyczek jest częścią szerszego polskiego programu wsparcia, tzw. "Tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw".



"Jest wreszcie zgoda KE na jeden z instrumentów naszej Tarczy finansowanej przez PFR, tym razem dla dużych firm. Za nami wiele godzin negocjacji. Teraz czekamy na kolejne notyfikacje, bo potrzeby są znacznie większe niż 2,2 mld euro na które zgodziła się Komisja" - podkreślił w nocnym wpisie na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.



"Od początku epidemii apeluję - Unia potrzebuje dziś szybkich i odważnych decyzji. Dziękuję organizacjom przedsiębiorców za przyłączenie się do naszych działań w Brukseli" - dodał szef rządu.



KE podała, że w ramach programu wsparcie publiczne przyjmie formę pożyczek subsydiowanych o korzystnych stopach procentowych. Program, który będzie zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju, skierowany jest głównie do dużych przedsiębiorstw.



Będzie on jednak również otwarty dla niektórych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zarejestrowanych w Polsce, które będą się kwalifikować na podstawie określonych kryteriów.



"Program subsydiowanych przez Polskę pożyczek w wysokości 2,2 miliarda euro umożliwi Polsce dalsze wspieranie firm dotkniętych wybuchem pandemii koronawirusa. Środek ten pomoże przedsiębiorstwom zaspokoić ich bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować działalność, rozpocząć inwestycje i utrzymać zatrudnienie w trakcie i po wybuchu epidemii" - powiedziała cytowana w komunikacie wiceszefowa KE Margrethe Vestager.