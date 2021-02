Prezenty, które rozbudzą zmysły

W temacie tegorocznych prezentów walentynkowych zdecydowanie rekomendujemy postawienie na sprawdzone klasyki – zmysłowe perfumy, piękną biżuterię, dobre kosmetyki, seksowną bieliznę czy… bąbelki, które – jak mawiała Coco Chanel – możemy pić w dwóch sytuacjach: kiedy jesteśmy zakochani i kiedy nie jesteśmy.

materiały prasowe

Tak jak miłość jest emocjonalnym doświadczeniem, które toczy się własnym torem, tak perfumy również można odkrywać etapami: ekscytacja, zachwyt, rozkwit, spełnienie, wieczność. Izia La Nuit to spotkanie olfaktoryczne złożone ze wszystkich tych emocji. To zapach otulony w nuty drzewne, skórzane i szczyptę wanilii. Skomponowany z najlepszych esencji zaprasza do przeżycia zachwytu, spełnienia i spokoju doświadczanych podczas miłosnych podróży.

La Tienne – kolczyki serca: 89 zł, naszyjnik Księżyc z gwiazdką: 169 zł, www.latienne.pl

materiały prasowe

Delikatne kolczyki serca ze srebra próby 925 pokrytego podwójną warstwą 18-karatowego złota. Są dostępne w trzech wariantach: serca pełne z cyrkonią, serca puste lub komplet mieszany.

Minimalistyczny naszyjnik ze srebra próby 925 pokrytego 18-karatowym złotem. Oryginalne połączenie Księżyca i gwiazdki jest odwzorowaniem widoku, jaki możemy podziwiać tuż po zmroku. Księżyc ma fakturę w gwiazdy. Elementy są przymocowane na stałe, co zapobiega ich przemieszczaniu. Wysokość zawieszek: 15 mm i 18 mm, łańcuszek: ankier diamentowany, długość 50 cm + 5 cm (regulacja).

Tommy Hilfiger, komplet siateczkowej bielizny ze wzorem w serduszka: figi 89 zł, biustonosz 149 zł, www.pl.tommy.com

materiały prasowe

Figi z siateczki ozdobione haftowanymi serduszkami i kontrastowym paskiem z powtórzonym logo to kwintesencja dziewczęcego stylu. Siateczkowy biustonosz typu bralette przyciąga wzrok dyskretnym nadrukiem w serduszka. Konstrukcja bez poduszek i fiszbinów zapewnia wygodę przez cały dzień. Logo Tommy Hilfiger na pasku pod biustem.

Amami Spumante, Brut: 69 zł, www.winkolekcja.pl

Emanuela D'Ambrosi

Nie ma wina bez miłości! Kolekcja Amami przeznaczona jest dla miłośników życia, miłośników wina, miłośników pasji…To wino musujące wytwarzane metodą klasyczną z białych szczepów z Sycylii i południa Włoch z drugą fermentacją w butelce. Barwa żółtosłomkowa z zielonkawymi refleksami. Drobne i trwałe, eleganckie bąbelki. W nosie aromaty słodkich owoców podkreślone nutą mineralną. Na podniebieniu wytrawne, świeże, dość pikantne. Doskonałe jako aperitif oraz do dań z ryb i owoców morza.

Elfjoy – pierścionek z granatem: 2200 zł, naszyjnik z piegusem: 3900 zł, www.elfjoy.com

materiały prasowe

Pierścionek z intensywnie bordowym, świetlistym granatem ręcznie oprawionym w 14-karatowe, warszawskie złoto z dodatkowym maleńkim diamencikiem zatopionym w matowej obrączce. Granat to kamień pełen pasji, dodaje energii i motywacji, wyzwala nowe talenty. Często porównuje się go do prawdziwej miłości, bardzo wyjątkowej i rzadkiej. Diament jest symbolem trwałości i doskonałości. Kamień ten dodaje odwagi i ochoty do działania oraz wzmacnia pewność siebie.

Naszyjnik zawieszką z piegusa – różowego kwarcu z maleńkimi inkluzjami z diopsydu – oprawionego w 14-karatowe, warszawskie złoto. Piegusy są kamieniami, które uwalniają od stresu, przynoszą harmonię, ale również obfitość – pomagają zbudować dobro i pozytywne relacje z samym sobą.

Sukienka Bombshee: 259 zł, www.bombshe.com

Huzarska

Elegancka czerwona kreacja na wyjątkowe okazje. Kopertowy dół odsłania nogi w subtelny sposób, a marszczenia w talii pozwalają na ukrycie ewentualnych niedoskonałości sylwetki i nadają interesujący wygląd. Sukienka jest uszyta z wygodnej, przyjemnej wiskozy.

Anka Krystyniak – kolczyki: 409 zł, naszyjnik Wąż 2: 360 zł, www.ankakrystyniak.com

materiały prasowe

Ażurowe kolczyki sztyfty wykonane ze srebra próby 925 pokrytego 24-karatowym zlotem i ozdobione barwioną cyrkonią.

Naszyjnik z symbolem węża ręcznie wykonany ze srebra próby 925 pokrytego 24-karatowym zlotem. Długość naszyjnika: 50 cm (dodatkowe oczko do zapięcia na 45 cm), wielkość zawieszki: 2,5 cm.

Jo Malone, woda perfumowana Scarlet Poppy: 670 zł (100 ml), 430 zł (50 ml), www.douglas.pl

materiały prasowe

Inspiracją dla najnowszego kwiatowego zapachu Jo Malone London z kolekcji Cologne Intense był ekstrawagancki, egzotyczny mak szkarłatny wywodzący się z dzikich stepów Azji. Do kwiatu nawiązują również kompozycja i kolor flakonu. Całość została wzmocniona wonią aksamitnego irysa, zaś nuty jęczmienia i fasolki tonka wnoszą podwójną dozę słodkiej dekadencji.

Bielizna Osi, czarny zestaw – biustonosz: 179 zł, majtki: 89 zł, www.samanta.pl

materiały prasowe

Majtki Osi Tanga są wycięte laserowo dzięki czemu można je nosić pod ubraniami mocno przylegającymi do ciała. Zasłaniają pół pośladka i sięgają poniżej pępka. Miękki biustonosz Osi to idealny wybór dla kobiet z drobnym i średnim jędrnym biustem. Nazwa modelu pochodzi od rośliny oset z polskich Tatr. Stanik w formie braletki zapewnia naturalne ułożenie, a pionowe cięcia miseczki połączonej z ramiączkiem delikatnie podnoszą piersi.

La Tienne – kolczyki Stay Simple no. 21: 129 zł, naszyjnik Księżyc z gwiazdkami: 189 zł, naszyjnik Noc & Dzień: 179 zł, www.latienne.pl

materiały prasowe

Minimalistyczne, bardzo lekkie kolczyki z kolekcji Stay Simplewykonane ze srebra próby 925 pokrytego podwójną warstwą 18-karatowego złota. Ozdobą kolczyków jest perła hodowlana o średnicy 8 mm. Długość całkowita 28 mm, szerokość 20 mm.

Oryginalne naszyjniki ze srebra próby 925 pokrytego 8-karatowym złotem: z zawieszką z wytłoczonym Księżycem i trzema gwiazdkami z cyrkonii lub z zawieszką Księżyc/Słońce. Średnica zawieszki 2 cm, długość łańcuszka do wyboru: 40+5 cm lub 50+5 cm.

Perfumy Pol’and’Rock Love: 290 zł (30 ml), www.sephora.pl

materiały prasowe

Zapach unisex. Kwiatowo-drzewny aromat otwiera koktajl musujących cytrusów: wytrawnej bergamotki i soczystej, słodkiej pomarańczy. W sercu kompozycji kwitnie marokańska róża otulona zmysłowym aromatem jaśminu. Różowy pieprz i szafran przyspieszają bicie różanego serca. Kompozycja spoczywa na klasycznej drzewnej bazie, miękkiej dzięki waniliowym nutom cedru spowitej w obłok żywicznej paczuli, ambry i piżma. Cały zysk ze sprzedaży produktu zostanie przekazany na wsparcie Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Okulary The Celeste od Privé Revaux: 169 zł, www.visionexpress.pl

materiały prasowe

To wyrazisty dodatek, który nada spojrzeniu magnetyzującą moc. Zgodnie z ideą marki ponadczasowe hollywoodzkie inspiracje stylistyczne i świetną jakość wykonania połączono z atrakcyjną ceną. W The Celeste intrygujący kształt kocich oczu został dodatkowo podkreślony eleganckim metalowym mostkiem. Szare przyciemniane soczewki z wysokiej jakości filtrem UV nie tylko wnoszą element tajemniczości, ale też zapewniają wygodę i skuteczną ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Oprawki są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: szylkretowym w ciepłych odcieniach brązu i jednolicie czarnym.

Anka Krystyniak – naszyjnik Om: 640 zł, naszyjnik Fatima: 709 zł, www.ankakrystyniak.com

materiały prasowe

Ręcznie wykonany naszyjnik ze srebra próby 925 pokrytego 24-karatowym złotem oraz z pereł i opali. Zawieszka to symbol Om, w którym zakuta została cyrkonia w kolorze turkusowym. Długość naszyjnika: około 50 cm.

Ręcznie wykonany naszyjnik ze srebra próby 925 pokrytego 24-karatowym złotem oraz z chryzopali. Zawieszka to symbol ręka Fatimy. Długość naszyjnika: około 50 cm.

Phlov, rozświetlająca mgiełka do twarzy i ciała Crystal Magic: 89 zł (150 ml), www.phlov.com

materiały prasowe

To wielofunkcyjny kosmetyk, który dzięki perłowym mikropigmentom odbijającym światło sprawia, że skóra nabiera naturalnego blasku, wygląda na wypoczętą i odmłodzoną. Mgiełka stosowana w ciągu dnia nawilża i odświeża cerę. Nadaje się także jako baza pod makijaż. Naturalne elektrolity – woda kokosowa i aminokwas prolina oraz sok z liści aloesu regenerują skórę, zwiększając jej jędrność i elastyczność.

Elfjoy – bransoletka ze szmaragdem: 150 zł, kolczyki z maliniakami: 350 zł, www.elfjoy.com

materiały prasowe

Prosta, subtelna bransoletka z delikatnym, soczystym szmaragdem wplecionym w czerwoną jedwabną nić. Pojedynczy szmaragd przynosi równowagę i jasność umysłu, mówi się że kamień ten jest talizmanem podróżujących. Wykończenia no ze stopu 14-karatowego złota. Długość 18 cm.

Kolczyki z intensywnie różowymi chalcedonami „maliniakami” i szmaragdami. Chalcedon zwany kamieniem braterstwa wspomaga umiejętność słuchania, łagodzi porywczość, wprowadzając otwartość i entuzjazm, pozwala otaczać się tylko pozytywnymi myślami i nastawieniem do codzienności. Wszystkie złote elementy wykonane są ze stopu 14-karatowego złota. Długość około 2 cm.

Pomadka do ust Joli Rouge Velvet: 119 zł, www.clarins.pl

PELTIER Jeremy

Nawilżająca, zmysłowa pomadka, która nadaje ustom aksamitne wykończenie, nie wysuszając ich. Lekka kremowa konsystencja miękko rozprowadza się na ustach. W formule Joli Rouge Velvet znalazły się intensywnie odżywiające olejek z moreli i masło shea. Intensywny kolor z matowym wykończeniem okrywa usta, jednocześnie je pielęgnując.

4organic, Hello Love – bezzapachowy, hipoalergiczny krem intymny: 19,99 zł (75 ml), www.4organic.pl

SEBASTIAN LUTEK

Krem intymny na bazie wody o wysokich właściwościach nawilżających. Zawiera 9 proc. składników pochodzenia naturalnego. Składnik żelujący zmniejsza suchość miejsc intymnych i uczucie dyskomfortu w trakcie współżycia, pozwalając obojgu partnerom na odczuwanie maksymalnej przyjemności. Produkt wegański, nie zawiera składników zapachowych i barwników. Przyjazny dla środowiska i nietestowany na zwierzętach.