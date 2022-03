Prezes PGZ: w 2023 r. będziemy gotowi do seryjnej produkcji "Borsuka"

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku cztery bojowe pływające wozy piechoty "Borsuk" trafią do polskiej armii do testów; od 2023 r. jesteśmy gotowi do ich kontraktowania i produkcji seryjnej - poinformował w niedzielę prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) Sebastian Chwałek.

Szef PGZ, który w niedzielę był gościem Radiowej Jedynki poinformował, że w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) kończą się prace nad przygotowaniem dla wojska nowego bojowego wozu piechoty "Borsuk".