Produkcja nie rozwiała obaw o strefę euro

Choć wieści z europejskiej gospodarki są lepsze od oczekiwanych, rynek nadal szykuje się na ciężkie czasy.

Eurostatu podał, że spadek produkcji przemysłowej w strefie euro wyniósł 0,5 proc. względem maja poprzedniego roku. To o ponad 1 pkt proc. więcej od rynkowego konsensu analityków rynku (-1,6 proc.). Jednocześnie oznacza to jednak siódmy z rzędu miesiąc obniżek. Cała UE, jak zwykle, radziła sobie lepiej niż strefa euro. Zanotowała wzrost produkcji przemysłowej o 0,4 proc. rok do roku. W rozbiciu na poszczególne kategorie dóbr widać wyraźnie jednak tę samą tendencję — to dobra inwestycyjne ciągną całą produkcję przemysłową w dół. W strefie euro zanotowano w tej kategorii spadek o 2,6 proc., a w całej UE — o 1,4 proc. Z kolei najlepiej sytuacja wygląda w dziedzinie nietrwałych dóbr konsumpcyjnych — ich produkcja w całej „28” rośnie o 2,8 proc., natomiast w strefie euro — o 3,1 proc. To potwierdza, że konsumpcja gospodarstwdomowych ciągnie w ostatnich miesiącach gospodarkę, maskując problemy producentów.