Programu InvestEU może wesprzeć inwestycje o wartości ok. 400 mld EUR

Polskie firmy, samorządy i instytucje rządowe będą mogły skorzystać ze wsparcia zwrotnego w ramach nowego unijnego instrumentu - Programu InvestEU. Komisja Europejska prognozuje, że dzięki niemu w całej UE uda się wesprzeć inwestycje o wartości ok. 400 mld euro - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Finansowy filar Programu - Fundusz InvestEU to instrument, z którego finansowane będą m.in. pożyczki, gwarancje czy wykup długoterminowych obligacji. Wszystko po to, by pobudzić inwestycje w całej Unii Europejskiej. Skorzystają z niego między innymi samorządy, małe i średnie firmy, spółki skarbu państwa czy sektor rządowy – napisało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w komunikacie.